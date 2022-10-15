Власти Запорожья сообщили о разрушении объекта энергетической инфраструктуры | 360°

Спецоперация 15 октября 2022, 11:35 Поделиться Telegram

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Viber Власти Запорожья сообщили о разрушении объекта энергетической инфраструктуры Секретарь горсовета Запорожья Куртев сообщил о разрушениях на объекте инфраструктуры Соцсети

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Объекты энергетической инфраструктуры пострадали в Запорожье после ударов утром в субботу. Об этом в Telegram-канале написал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

«Произошла атака на объекты энергетической <...> инфраструктуры. Есть разрушения», — написал он.

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Куртев уточнил, что коммунальные службы уже начинают работать и устранять последствия.

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Утром в субботу на всей территории Украины объявили о воздушной тревоге. Глава администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщал о нанесенных ракетных ударах по некоторым объектам в регионе, жителей попросили оставаться в убежищах, писал «Царьград».

Военный эксперт Анатолий Матвейчук ранее призвал Вооруженные силы РФ ударить по железным дорогам на Украине, чтобы лишить ВСУ возможности пополнять запасы иностранного вооружения.

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