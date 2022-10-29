Власти Запорожья сообщили о попытке ВСУ высадить десант в районе ЗАЭС | 360°

Спецоперация 29 октября 2022, 10:50 Власти Запорожья сообщили о попытке ВСУ высадить десант в районе ЗАЭС Член ВГА Рогов сообщил о попытке ВСУ высадить десант в районе ЗАЭС РИА "Новости"

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Украинские боевики утром 29 октября предприняли попытку высадить подразделение десанта в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом в Telegram-канале рассказал член совета региональной администрации и руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«По словам очевидцев, в субботу утром украинские боевики попытались в Энергодаре высадить десант, в районе Запорожской атомной станции», — написал он.

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Позже Рогов пообещал предоставить подробности произошедшего.

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Член совета администрации региона также сообщил, что российские военные утром 29 октября высокоточным ударом ликвидировали группировку боевиков в Запорожской области. По его словам, среди них в основном были выходцы из террористических банд, а также польские и грузинские наемники.

Также Рогов заявлял, что приостановленную на данный момент Запорожскую атомную электростанцию при необходимости можно быстро вернуть в рабочее состояние, написал kp.ru.

Он уточнил, что ядерный объект сейчас находится в статусе холодной остановки реакторов.