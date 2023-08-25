Спецоперация 25 августа 2023, 14:51 Власти Запорожья сообщили о полном разрушении села Работино Балицкий: село Работино в Запорожской области полностью разрушено РИА «Новости»

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Село Работино в Запорожской области оказалось полностью разрушено из-за боевых действий. Там нет ни одного уцелевшего здания. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий в эфире Первого канала.

«Работина в принципе не существует», — сказал он.

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По его словам, данный населенный пункт остался лишь на карте, фактически села больше нет.

«Потому что там были такие ожесточенные бои, что есть только остовы от домов и разрушенные конструкции», — добавил Балицкий.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов проинформировал об огромных потерях Вооруженных сил Украины при атаке Работина. Речь идет о гибели более тысячи украинских военных, еще несколько тысяч их сослуживцев оказались ранены. Он добавил, что в боях за это село с конца июля участвовал 10-й армейский корпус ВСУ.