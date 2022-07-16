Власти Запорожья сообщили, что из региона ежемесячно вывозят около 100 тысяч тонн зерна в Египет и Турцию

Из Запорожской области каждый месяц вывозят около 100 тонн зерна на автомобиле, рассказал ТАСС глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. Сельхозпродукция поступает в Турцию и Египет.

«Примерно 100 тыс. тонн зерна в месяц вывозится через автомобильный транспорт, через „Чонгар“ и „Каланчак“ — пограничные пункты пропуска на границе Херсонской области и Крыма, — которые идут транзитом на Египет и Турцию», — отметил Балицкий.

Часть зерна транспортируют по железной дороге — оно тоже идет транзитом через Крым в Египет, Турцию и страны Бллижнего Востока.

Существуют сложности с отправкой зерна в северном направлении.

«Старая логистика нарушена, у нас линия боевого соприкосновения, которая по северу проходит, сегодня не дает возможности отправлять на те рынки, которые раньше работали», — пояснил глава администрации.

Продолжается разминирование порта в Бердянске — специалисты находят огромное количество опасных предметов. Работы должны завершить в ближайшее время.