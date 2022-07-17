Власти Запорожья рассказали об ультиматуме Запада Украине

Западные страны продолжат финансирование ВСУ, если они не сдадут Славянск войскам ДНР, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Он добавил, что украинские военные гарантированно потеряют контроль над этим городом, сообщило РИА «Новости».

Рогов напомнил, что ВСУ «берут в заложники детские учреждения и массу других гадостей творят». По его словам, даже это не поможет Украине сохранить контроль над Славянском. А это — ультиматум Запада к властям страны.

«На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины у Зеленского обсуждалась критическая ситуация, по которой они получили ультиматум от своих британских и американских кураторов, что в случае потери Славянска военное финансирование режима будет прекращено», — добавил Рогов.

Ранее Рогов призвал президента Украины Владимира Зеленского вывести военных из Запорожья. Сейчас 70% территории области контролируют союзные войска.