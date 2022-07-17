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    17 июля 2022, 20:06

    Власти Запорожья рассказали об ультиматуме Запада Украине

    Запад поставил перед Украиной задачу не сдавать Славянск в ДНР — член ВГА Запорожья Рогов

    Александр Иванов

    Западные страны продолжат финансирование ВСУ, если они не сдадут Славянск войскам ДНР, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Он добавил, что украинские военные гарантированно потеряют контроль над этим городом, сообщило РИА «Новости».

    Власти Запорожья рассказали об ультиматуме Запада Украине

    Рогов напомнил, что ВСУ «берут в заложники детские учреждения и массу других гадостей творят». По его словам, даже это не поможет Украине сохранить контроль над Славянском. А это — ультиматум Запада к властям страны.

    «На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины у Зеленского обсуждалась критическая ситуация, по которой они получили ультиматум от своих британских и американских кураторов, что в случае потери Славянска военное финансирование режима будет прекращено», — добавил Рогов.

    Ранее Рогов призвал президента Украины Владимира Зеленского вывести военных из Запорожья. Сейчас 70% территории области контролируют союзные войска.