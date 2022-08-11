Власти Запорожья рассказали о радиационном фоне на АЭС после удара ВСУ

Радиационный фон на территории Запорожской АЭС, по которой ударили ВСУ, в норме. Об этом сообщил в Telegram-канале член совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«В настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется. Радиационный фон в норме», — отметил он.

По данным Рогова, в результате удара оказалась повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская». Линию заземлили для проведения восстановительных работ.

«Зафиксировано минимум три прилета в районе хранилища радиоактивных изотопов. Специалисты станции получили указание перейти в защищенные помещения», — добавил член совета ВГА.

Он объяснил клубы дыма, кадры с которыми стали появляться в соцсетях. Оказалось, в результате обрыва линий электропередачи образовался пожар на поле. На месте происшествия работают бригады пожарных.

Украинские боевики в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию сегодня днем. Никто не пострадал.