Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов призвал власти Украины прекратить оккупацию областного центра и вывести свои войска. Под контролем союзных сил уже находится около 70% территории Запорожской области, но в городе Запорожье стоит украинская армия, сообщил Рогов РИА «Новости».

Он заявил, что украинские боевики и СБУ проводят в Запорожье «массовые облавы». По словам Рогова, население «ждет освобождения и просит избавить их от оккупации украинских националистов».

«Запорожье будет освобождено. <…> Разрабатывается план, чтобы освобождение города прошло с минимальными разрушениями инфраструктуры, несмотря на то, что боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты», — добавил член совета ВГА.

Он призвал жителей Запорожья к осторожности и посоветовал им по возможности покинуть город.

«Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность, уезжайте из города на освобожденную территорию. Если такой возможности уже нет, запаситесь продуктами и водой, а также найдите максимально безопасное место», — порекомендовал Рогов.