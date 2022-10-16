Киев уличили в смене плана для захвата Запорожской АЭС | 360°

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Киев уличили в смене плана для захвата Запорожской АЭС

Член ВГА Рогов: ВСУ сменили план по захвату ЗАЭС и нашли место для форсирования Днепра

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Украинские вооруженные формирования скорректировали план по захвату Запорожской АЭС. Боевики наметили новое место для форсирования Днепра — западную часть Каховского водохранилища. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА «Новости».

Он напомнил, что ранее украинские вовенные уже пытались форсировать Днепр с северной и северо-восточной части Каховского водохранилища, со стороны Никополя, Марганца и Беленького.

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После многочисленных неудач боевики решили сменить тактику и зайти с западной, северо-западной и юго-западной части водохранилища.

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По словам Рогова, сейчас наблюдается скопление сил противника в районе сел Золотая Балка, Осокоровка в Херсонщине и Покровское в Днепропетровской области.

«Там замечено большое скопление быстроходных катеров и боевиков», — отметил член ВГА Запорожья.

Ранее Украину заподозрили в намеренном подъеме воды Днепра для провокаций, но на ходе проведения специальной военной операции это не помешает.

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