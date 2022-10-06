Власти Запорожья предупредили, что ВСУ стянули в регион рекордное количество армии | 360°

Спецоперация 06 октября 2022, 07:57 Поделиться Telegram

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Viber Власти Запорожья предупредили, что ВСУ стянули в регион рекордное количество армии Член совета ВГА Запорожья Рогов: ВСУ стянули к региону все силы и несут большие потери

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ВСУ стянули на линию соприкосновения в Запорожской области больше армии и оружия, чем за все время российской спецоперации. Об этом ТАСС рассказал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Количество вооружений и личного состава [ВСУ], которое брошено на запорожскую линию боевого соприкосновения, впечатляет. Оно намного больше, чем было за все время проведения СВО», — констатировал он.

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Рогов добавил, что при этом увеличивается и число потерь украинской армии.

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«Потерь у них все больше», — заметил член совета ВГА.

Ранее Владимир Рогов указывал на то, что Украина демонстрирует «ненависть к запорожцам» после присоединения региона к России и усилила обстрелы гражданской инфраструктуры.

Запорожская область, наряду с Херсонской областью, Донецкой и Луганской народными республиками, присоединилась к Российской Федерации по итогам референдумов, которые состоялись с 23 по 27 сентября. За это высказались абсолютное большинство проголосовавших. Присоединение регионов к России укрепит их оборону, считает бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски. На ряде направлении спецоперации сейчас уже наблюдается устойчивая оборона, констатировал эксперт по безопасности Роман Насонов.

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