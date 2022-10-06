Власти Запорожья предупредили, что ВСУ стянули в регион рекордное количество армии | 360°

Все новости
Спецоперация
06 октября 2022, 07:57
Власти Запорожья предупредили, что ВСУ стянули в регион рекордное количество армии
Мир
06 октября 2022, 07:53
Жертвами крушения судна у берегов Греции стали 15 мигрантов
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Мир
06 октября 2022, 07:37
Греция поддержала требование Польши к Германии выплатить военные репарации
Мир
06 октября 2022, 07:32
Иран заявил, что санкции против него и России в итоге ударили по Западу
Мир
06 октября 2022, 07:20
Илон Маск заявил американскому сенатору, что на востоке Украины предпочитают Россию
Технологии
06 октября 2022, 07:20
Компания из Москвы разработала комплекс по изготовлению сырья для утепления труб
Спецоперация
06 октября 2022, 07:19
Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку
Общество
06 октября 2022, 07:12
Алексей Учитель покинул оскаровский комитет России
Происшествия
06 октября 2022, 06:58
Мост разрушен, связи нет. МЧС отправило вертолет Ми-8 на помощь пострадавшим от паводка на Камчатке