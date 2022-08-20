Власти Запорожской области предотвратили украинскую провокацию на АЭС

Власти Запорожской области 19 августа предотвратили провокацию украинских националистов на Запорожской атомной электростанции. Об этом РИА «Новости» сообщил член совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Накануне на ЗАЭС все было спокойно. Благодаря заблаговременному обнародованию планов боевиков Зеленского и гласности удалось не позволить случиться провокации. В другом случае последствия бы оказались непоправимы», — сказал он.

Рогов заявил, что не сомневается в новых попытках украинских националистов устроить провокации на ядерном объекте.

Ранее стало известно, что Россия отправила в Совет Безопасности ООН письмо с информацией о возможных провокациях Украины на ЗАЭС. В обращении диппредставительства уточнили и возможные последствия атаки ВСУ на ядерный объект.

Также работники Запорожской АЭС записали видеообращения, в которых призвали Украину прекратить обстрелы станции. Они напомнили, что действия украинских военных необдуманные и опасные и могут привести к международной техногенной катастрофе.

Видеообращения опубликовали в Telegram-канале администрации Энергодара. Рядом с этим городом расположена ЗАЭС.