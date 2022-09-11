Власти Запорожья пообещали, что отключение ЗАЭС не повлияет на отопительный сезон в регионе | 360°

Спецоперация 11 сентября 2022, 18:37 Поделиться Telegram

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Viber Власти Запорожья пообещали, что отключение ЗАЭС не повлияет на отопительный сезон в регионе Член ВГА Запорожской области Рогов: отключение ЗАЭС не скажется на отопительном сезоне РИА "Новости"

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Приостановка работы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не отразится на работе системы отопления в регионе. Об этом в интервью ТАСС рассказал член областной ВГА Владимир Рогов.

Его спросили о ситуации с отоплением в регионе после полного отключения ЗАЭС.

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«Если говорить об отоплении, то эта проблема решается подачей газа», — ответил он.

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По его словам, проблем с запуском отопительного сезона отопления на данный момент не предвидится.

«Буквально на следующей неделе, в среду или четверг, ожидается подача газа в Бердянске и в течение месяца, то есть до 15 октября, — в Мелитополе, Энергодаре и так далее», — пояснил Рогов.

Он также поделился альтернативным вариантом работы Запорожской ТЭС: при нехватке угля станцию переведут на газовое снабжение. Голубое топливо поставляют из России. Рогов отметил, что это исключает вероятность проблем.

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