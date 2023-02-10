Важное 10 февраля 2023, 11:57 Власти Запорожья подтвердили удар по городу Секретарь горсовета Куртев подтвердил удар по Запорожью

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По городу Запорожье нанесли удар. Атаку подтвердил в своем Telegram-канале секретарь городского совета Анатолий Куртев.

«Зафиксировано два прилета. Находитесь в безопасных местах», — написал он.

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Утром 10 февраля Анатолий Куртев рассказал о массированной атаке на Запорожье — за час зафиксировали 17 прилетов. Он назвал это самым большим обстрелом с начала спецоперации. Удары наносили по объектам энергетической и промышленной инфраструктуры, повредили кровлю, окна, склады, заборы, начались пожары. Часть города осталась без света и отопления, на остальной территории ввели почасовые стабилизационные отключения.

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Объект критической инфраструктуры пострадал в Харькове. Серия обстрелов началась около четырех часов утра. Жителей предупредили о перебоях подачи воды, света и тепла. Кроме того, взрывы услышали в Киеве. Местные СМИ заявили, что снаряды могли попасть в ТЭЦ-5.