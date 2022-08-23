Власти Запорожья опровергли новый обстрел ЗАЭС со стороны Украины

Лес и трава в районе Запорожской АЭС и Энергодара загорелись не из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщил РИА «Новости» член главного совета региональной военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

О том, что ВСУ вновь обстреляли ЗАЭС, сообщили СМИ со ссылкой на местных жителей. Они рассказали, что лес рядом со станцией загорелся якобы в результате попадания украинских снарядов. Рогов подтвердил факт пожара, но уточнил, что причина — не обстрелы.

В своем Telegram-канале представительь администрации рассказал, как устраняют последствия вчерашнего удара ВСУ по Энергодару. По его данным, работники КП «Тепловодоканал» обследовали магистральный трубопровод на предмет прорывов — выяснилось, что повреждены две трубы, которые питают два микрорайона города. Восстановить поврежденные участки планируют в течение недели.

В результате удара по Энергодару 22 августа погиб человек.

Запорожскую АЭС в последний раз обстреливали 20 августа. Артиллерийские удары зафиксировали со стороны Украины.