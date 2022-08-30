Власти Запорожья обвинили ВСУ в попытке устроить выброс радиоактивных веществ

Вооруженные силы Украины нанесли по Запорожской АЭС целенаправленные удары. Они попытались спровоцировать выброс опасных веществ, заявил в эфире телеканала «Россия 24» член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Последние атаки ВСУ не были хаотичными. Украинские военные, по словам Рогова, специально целились по объектам Запорожской АЭС, чтобы устроить аварию.

«Они бьют целенаправленно по критически важным объектам Запорожской атомной электростанции явно с целью вызвать как минимум выброс зараженного материала», — сказал он.

В худшем случае начнется реакция вторичного деления, и это скажется на всех живых организмах в зоне радиационного поражения. Радиоактивное облако, по словам Владимира Рогова, достигнет и Берлина, и Стамбула.

Утром 30 августа украинские войска обстреляли крупнокалиберными снарядами Запорожскую АЭС и прибрежную зону. Из-за этого вблизи здания хранилища отработанного топлива произошли два разрыва. За день до этого снаряды попали в крышу спецкорпуса с топливом для реакторов.