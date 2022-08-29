Власти Запорожья обеспечат полную безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Власти области готовы принять миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС и обеспечить им полную безопасность. Об этом РИА «Новости» рассказал глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«Главный вопрос заключается в том, готова ли Украина обеспечить „режим тишины“ на время пребывания миссии», — отметил глава Запорожской области.

Он выразил опасение, что киевский режим сделает все, «найдет любой предлог», чтобы представители МАГАТЭ не смогли приехать.

Балицкий подчеркнул, что Украине этот визит не выгоден, так как нечем будет спекулировать.

Ранее глава Запорожской ВГА сравнил потенциальную аварию на Запорожской атомной электростанции по последствиям с произошедшим в Чернобыле и Фукусиме. При отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов активная зона перегреется, в результате чего разрушится реакторная установка, рассказал Балицкий со ссылкой на мнение специалистов. В итоге произойдет выброс в атмосферу радиоактивных веществ, их разнесет на сотни километров. По его мнению, авария на атомной станции под Энергодаром может затронуть всю Европу, ведь она самая крупная в регионе, предупредил Балицкий.