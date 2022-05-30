Власти Запорожья назвали украинских диверсантов авторами взрыва в Мелитополе

Взрыв в Мелитополе 30 мая могли устроить украинские диверсанты. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«За терактом стоит украинская ДРГ, но фактически это террористическая группа. Уверен, что в регионе должны быть усилены меры антитеррористической безопасности, чтобы впредь не позволить украинским боевикам запугивать население и пытаться нарушить мирный уклад жизни», — сказал он.

Взрыв в Мелитополе прогремел утром 30 мая, в 07:40 по местному времени. Журналисты РИА «Новости» отметили, что в центре города подорвали автомобиль. Машина стояла недалеко от одного из зданий городской администрации. По предварительной информации, от взрыва пострадали три человека.

Ранее Рогов отметил, что после произошедшего центр Мелитополя окутали клубы черного дыма. По его словам, от взрывной волны в домах на улицах Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова и Петра Дорошенко «дрожали окна и стены».