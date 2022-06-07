Власти Запорожья назвали Крым законной частью России

Полуостров Крым на законных основаниях входит в состав России, легитимность прошедшего в 2014 году не подвергается сомнению. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, Запорожье возвращается в «родную гавань» в том числе с привязкой к Крыму.

«Крым будет нашим проводником в Россию, это главная артерия, связывающая нас. В том числе, в вопросе перемещения грузов, товаров, людей», — заявил он.

Рогов считает, что мировое сообщество прекрасно понимает, что крымчане законным способом использовали собственное право на самоопределение.

Ранее замначальника ГУ МВД Запорожской области Алексей Селиванов сообщил, что в нескольких городах региона откроют центры выдачи российских паспортов.