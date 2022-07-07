Из-за острой нехватки бойцов украинские власти решили перебросить на передовую свои нацбатальоны, которые выполняли в тылу обязанности заградотрядов, сообщило Минобороны РФ.

«Острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынудила киевский режим бросать на передовую нацбатальоны, выполнявшие задачи в тыловых районах в качестве заградотрядов», — сказал на брифинге официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Однако националисты не обрадовались перспективе воевать. Например, нацбатальон «Кракен»* отказался исполнять приказ о выдвижении из Харькова в район населенного пункта Покровское. Они должны были подчиняться оперативной тактической группе «Соледар».

Военнопленные рассказали, что украинское командование использует заградительные отряды для предотвращения дезертирства. В них набирают бойцов из нацбатальонов. Украинцев заставляют сражаться под угрозой расстрела.

* Нацбатальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ.