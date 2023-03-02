Эксклюзив 02 марта 2023, 18:49 Власти Украины запутались в ситуации вокруг Артемовска Военный аналитик Онуфриенко: Киев не решил, отвести войска или бросить их в Артемовске РИА «Новости»

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Украинские власти не смогли принять решение, что делать с военными, которые продолжают удерживать Артемовск. Генштаб требует не сдавать город, а заместитель министра обороны Украины Анна Маляр переложила принятие решения на командиров подразделений, которые уже вовсю трубят о необходимости отступления. Об этом в рамках совместного проекта с ведущей «360» Екатериной Малашенко сообщил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Для украинских войск в Артемовске ситуация остается очень напряженной. По словам Онуфриенко, риски, что она закончится их полным уничтожением, очень велики.

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«После того как „оркестранты“ сумели освободить Ягодное, они продвинулись на юг к Верховскому водохранилищу. В этом им не помешала взорванная противником дамба», — отметил он.

Военный эксперт добавил, что также ночью произошла перестрелка около поселка Хромово, через который идет дорога, связывающая Артемовск и Часов Яр.

«После начала весенней распутицы это последний пункт снабжения остатков украинской группировки», — сказал Онуфриенко.

Он отметил, что информация о дальнейшей судьбе группировки украинских войск появляется очень разная. Сначала в Киеве заявляют, что готовы отвести войска, но решение должны принять командиры подразделений. А потом показывают карты, как группировка ВСУ оказывается в окружении и полностью уничтожается.