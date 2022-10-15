Власти Украины заявили об ударах дронов по городу Запорожье | 360°

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Власти Украины заявили об ударах дронов по городу Запорожье

«Страна.ua»: дроны-камикадзе ударили по городу Запорожье

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Дроны-камикадзе ударили по инфраструктуре подконтрольного украинским властям города Запорожье. Об этом заявил секретарь горсовета Запорожской обладминистрации (ОВА) Анатолий Куртев.

«По его (Куртева — прим. ред.) словам, дроны-камикадзе ударили по объектам инфраструктуры. На месте начался пожар», — написало украинское издание «Страна.ua».

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Ранее о взрывах и сильном пожаре в городе сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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Утром в пятницу, 14 октября, в результате обстрела Запорожья на объектах инфраструктуры возникли пожары. Накануне жители города также слышали взрывы. Местные власти объявляли воздушную тревогу.

Представитель силовых структур Луганской Народной республики (ЛНР) предупреждал, что украинские войска могут в скором времени попытаться прорвать оборону на Лиманском и Запорожском направлениях. Союзные силы продолжают бить авиацией и артиллерией по местам наибольшей концентрации бойцов ВСУ. Также российские военнослужащие наносят удары по объектам систем военного управления, энергетики и связи.

Специальная военная операция РФ на Украине

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