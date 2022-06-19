Власти Украины заявили о прекращении научно-технического сотрудничества с Россией

Верховная рада приняла закон, согласно которому Украина выходит из Соглашения с Россией о научно-техническом сотрудничестве и ряда других актов СНГ. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Законом предлагается прекратить действие Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о научно-техническом сотрудничестве, совершенного в городе Москве 27 августа 1996 года», — написал он.

Также он перечислил ряд других документов, которые прописывали сотрудничество Украины с другими странами СНГ по различным направлениям. Среди них — развитие подвижной сотовой связи и поддержка малого предпринимательства. Также Украина прервала сотрудничество со странами СНГ по вопросам создания Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных.

Сроки вступления этих законопроектов в силу неизвестны.