Спецоперация 08 января 2023, 04:12 Власти Украины заявили о повреждении промышленного объекта в Краматорске РИА «Новости»

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Промышленный объект поврежден в Краматорске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«В Константиновке удар пришелся на промышленную зону», — написал он.

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Глава военной администрации в Харьковской области Олег Синегубов заявил о двух взрывах в городе Мерефа. При этом, как сообщило украинское агентство УНИАН, в Харьковской области прозвучали четыре взрыва. Также взрывы слышали жители Краматорска в подконтрольной Киеву части ДНР.

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В ночь на 8 января в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики и Запорожской области объявили воздушную тревогу. По данным официального ресурса для оповещения, сирены зазвучали в 00:07 по московскому времени.

Также член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о прогремевших взрывах в подконтрольном украинским военным городе Запорожье. Там прогремели не менее четырех взрывов, привел Рогов слова местных жителей. Через некоторое время стало известно о второй волне прилетов по военным объектам и объектам инфраструктуры.