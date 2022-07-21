Власти Украины захотели запретить все российские СМИ в стране
Глава Минкульта Украины Ткаченко заявил о возможном запрете российских СМИ в стране
Власти Украины рассмотрят возможность запрета всех российских средств массовой информации в стране. Об этом в Telegram-канале написал глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко.
Он напомнил, что на Украине действуют законы для регулирования СМИ еще 90-х годов. По словам министра, медийный ландшафт с тех пор существенно изменился: появились мощный интернет, много социальных сетей и стриминговые сервисы.
«Этот закон поставит заслон российской пропаганде на территории Украины. Все телеканалы и другие средства массовой информации с происхождением из этого государства окажутся запрещены», — заявил Ткаченко.
Ранее МИД России заявил, что конфликт на Украине еще возможно урегулировать. В ведомстве подчеркнули, что для этого страна должна признать нынешние территориальные реалии и гарантировать свой безъядерный статус в будущем.