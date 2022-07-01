Власти Украины заготовили в Одессе провокацию для дискредитации российских военных

Киевский режим задумал новую провокацию против России. В Одессе готовится инсценировка поражения якобы ВС РФ социального объекта с мирными жителями. Об этом сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Массовке» было обещано по 500 долларов за роль жертвы, в постановке планируется участие до 30 человек. Для освещения провокации в Одессу доставлено около 20 иностранных журналистов и сотрудники ЮНИСЕФ.

«По имеющейся достоверной информации, в Одессе киевским режимом осуществляется подготовка очередной изощренной провокации с целью обвинения Вооруженных Сил России в убийстве мирных жителей (в том числе несовершеннолетних) и целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных международными соглашениями кассетных боеприпасов», — заявил Мизинцев на брифинге.

Мизинцев заявил, что этот и другие «фейки» о «злодеяниях русских» скоро появятся в СМИ, при этом он подчеркнул, что российская армия не наносит ударов по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению