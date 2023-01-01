Спецоперация 01 января 2023, 17:08 Власти Украины сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Киевской области Глава администрации Киевской области Кулеба: в регионе поврежден объект инфраструктуры

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В Киевской области поврежден объект инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации региона Алексей Кулеба.

«Есть повреждение объекта инфраструктуры», — написал он.

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Тип объекта и место его расположения Кулеба не уточнил.

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Утром 1 января по всей Украине прозвучал сигнал воздушной тревоги. Спустя некоторое время действие предупреждения отменили. В частности, в Киеве и Киевской области предупреждение действовало более четырех часов.

Жители и власти украинской столицы и ее пригородов сообщали, что во время объявления воздушной тревоги в регионе прозвучало несколько взрывов. Также местные СМИ сообщали о сбитых дронах. По их данным, ПВО региона отразили атаку около 30 беспилотников.

Кроме того, региональные Telegram-каналы сообщали о взрывах в левобережных районах Киева. По данным авторов изданий, два из них прозвучали почти подряд: перерыв между ними составил пять минут.