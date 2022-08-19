Власти Украины совсем утратили чувство реальности и готовы устроить второй Чернобыль на ЗАЭС в угоду своим политическим целям. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, Украина совершенно «безбашенно» играет с ядерной безопасностью, чем создает угрозу крупнейшему ядерному объекту в Европе. А это, как подчеркнул Рябков, несет потенциальные риски для огромной территории, далеко за пределами украинских границ, написал ТАСС.

«Это свидетельство того, что люди полностью утратили чувство реальности и в угоду собственным политическим и геополитическим целям готовы учинить второй Чернобыль», — сказал замглавы МИД.

Он указал на то, что безопасность ЗАЭС обеспечивают российские военные. Их присутствие там — гарантия того, что катастрофический сценарий не будет реализован.

По мнению Рябкова, идея по установлению демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС, которую активно продвигает Запад, привела бы к дальнейшему росту рисков.

«Про демилитаризованную зону мы слышим не первый день. Все те, кто спонсирует киевский режим, оказывает ему политическую, моральную, идеологическую поддержку, эту тему подхватили», — отметил Рябков.