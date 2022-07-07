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    07 июля 2022, 13:39

    Власти Украины приказали сократить срок реабилитации раненых военных

    Минобороны сообщило о приказе ВСУ сократить срок реабилитации раненых военных

    Максим Зинкин

    Власти Украины приказали сократить срок реабилитации раненых военных и отправлять их на фронт. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

    Власти Украины приказали сократить срок реабилитации раненых военных

    «Этот приказ нужен для восполнения потерь войск в ходе ведения боевых действий», — сказал он.

    Ранее Конашенков рассказал, что руководство ВСУ решило бросить на передовую нацбаты, которые выполняли роль заградотрядов, однако они отказались выполнять приказ. Военнослужащим Украины пригрозили расстрелом за невыполнение распоряжений.

    Также в Минобороны добавили, что солдаты 80-й десантно-штурмовой бригады массово дезертировали в тыл, отказавшись от ведения боевых действий.

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