Власти Украины приказали сократить срок реабилитации раненых военных и отправлять их на фронт. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Этот приказ нужен для восполнения потерь войск в ходе ведения боевых действий», — сказал он.

Ранее Конашенков рассказал, что руководство ВСУ решило бросить на передовую нацбаты, которые выполняли роль заградотрядов, однако они отказались выполнять приказ. Военнослужащим Украины пригрозили расстрелом за невыполнение распоряжений.

Также в Минобороны добавили, что солдаты 80-й десантно-штурмовой бригады массово дезертировали в тыл, отказавшись от ведения боевых действий.

Украинские военные предприняли попытку высадиться на остров Змеиный ради фотографии с национальным флагом, ВКС России уничтожили большую часть боевиков высокоточным ударом.