Власти Украины объявили обязательную эвакуацию с подконтрольной части ДНР

Власти Украины запланировали эвакуировать 220 тысяч человек, проживающих на подконтрольной ДНР территории, заявила вице-премьер Ирина Верещук. По ее словам, сделать это должны до наступления зимы, сообщило РИА «Новости».

«Мы приняли решение создать такой штаб (штаб по эвакуации жителей — прим. ред.) и эвакуировать жителей Донецкой области <…> 33-я статья Кодекса о гражданской обороне населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная», — заявила Верещук. Он объяснила решение тем, что у людей на этих территориях отсутствуют газо- и электроснабжение.

Накануне Минобороны России сообщило, что со 2 марта в Донбасс и на Украину доставили 49,3 тысячи тонн гуманитарной помощи. За это же время провели 1379 акций. Накануне жителям Запорожской и Харьковской областей передали 421,4 тонны продуктов и товаров первой необходимости.