Заложники с «Азовстали» были инструментом шантажа властей Украины. Об этом в эфире радиостанции Sputnik сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я имею в виду людей, которые находились на „Азовстали“, которых киевское руководство просто предало, потому что использовало в качестве инструмента шантажа всех остальных. Бесцельно, абсолютно бездумно и бездушно», — сказала она.

Также Захарова отметила, что СМИ Украины в течение последнего месяца выставляли ситуацию на «Азовстали» в недостоверном ключе. Они рассказывали, что Вооруженные силы России и военные формирования ДНР якобы творили зверства на территории завода. При этом подчеркивался «некий героизм киевского режима». По мнению украинских СМИ, управление ВСУ приняло единственно верное, мудрое решение.

«Правда, приняло его через месяц после того, как могло бы его принять, сохранив здоровье, жизни, не ударяя по себе в очередной раз, не демонстрируя кровожадность», — отметила Захарова.