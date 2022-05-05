Власти Украины анонсировали большое контрнаступление ВСУ в июле

ВСУ могут организовать большое контрнаступление в зоне специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Организовать атаку могут уже в июле. О летних планах ВСУ в эфире телеканала «Украина 24» рассказал советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

«Контрнаступление возможно при накоплении большого количества западного оружия, которого хватит на несколько бригад, полностью перевооруженных, обученных, согласованных, после этого мы можем наступать. По срокам это, скорее всего, конец июня — начало июля», — сказал он.

Арестович сообщил, что первые поставки оружия от Запада ВСУ получат к началу лета. Ими планируют «останавливать врага». Вторую часть боеприпасов украинская армия ожидает во второй половине июня. Это оружие будут использовать для наступления.

В марте советник офиса Зеленского заявлял, что до мая Украина сможет договориться с Россией. Эти слова Арестовича процитировал RT. Тогда украинский политик говорил только о мирном урегулировании ситуации в зоне СВО.