США в своих решениях по ситуации на Украине действуют в ущерб собственным национальным интересам, ориентируясь на информацию, которую предоставляет украинский лидер Владимир Зеленский. Она противоречит всем фактам. Об этом в своей колонке для журнала The American Conservative написал бывший помощник 40-го президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

Он пояснил, что Украина рассматривает свою информационную политику как часть противостояния. Поэтому в ход идут фантазии и откровенная ложь, которая ничем не подтверждается. В результате правительство США принимает решения на основе информации от Киева в ущерб реальным фактам.

Бэндоу отметил, что Вашингтон должен определить степень своей поддержки и провести четкую границу между своими интересами и желаниями Украины. Это особенно важно на фоне очередных требований Зеленского к странам Запада отказаться от сотрудничества с Россией.

«Удовлетворите одно требование — и следующее будет еще значительнее. Что, если завтра он (Зеленский — прим. ред.) объявит о планах вторжения в Россию, аннексии Санкт-Петербурга и захвата Москвы? Предоставят ли Вашингтон и НАТО деньги и оружие, необходимые для реализации этого плана?» — написал эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас американским чиновникам нужен объективный взгляд на ситуацию. Адекватно оценить происходящее на Украине мешает агрессия Зеленского на любое критическое замечание.

В качестве примеров Бэндоу привел исчезнувшее расследование журналистов CBS о коррупционных схемах, по которым часть выделенных денег для Украины так и не дошла до получателей. Второй случай — доклад Amnesty International о действиях украинских военных. После критики Зеленского организация пообещала проверить представленные факты.

«Вашингтону нужна самая четкая информация, чтобы защитить американский народ. Именно он, а не режим Зеленского должен быть главным приоритетом администрации Байдена», — заключил автор.