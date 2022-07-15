Власти Севастополя взяли шефство над Мелитополем

Власти Севастополя пообещали организовать референдум и другие процедуры, необходимые для вступления Мелитополя в состав России. Об этом в Telegram-канале сообщил глава крымского города Михаил Развожаев.

«Севастополь взял шефство над Мелитополем. У нас есть успешный опыт работы на освобожденных территориях», — написал он.

Развожаев отметил, что по его поручению в Старобельском районе ЛНР уже несколько месяцев работает группа российских чиновников. Глава Севастополя сказал, что их задача — помочь с референдумом и вхождением в состав РФ. Также Развожаев сказал, что российские чиновники стараются наладить мирную жизни в Мелитополе.

«Своих не бросаем», — подытожил он.

Ранее стало известно, что в Запорожской области задержали подозреваемого в покушении на главу департамента образования Мелитополя Елену Шапурову. Об этом 12 июля сообщил RT. Попытка покушения произошла 17 июня. Глава ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на Шапурову напал украинский диверсант.