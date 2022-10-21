Спецоперация 21 октября 2022, 05:27 Власти сделают все для безопасности мирных жителей Херсона — Совфед РФ Зампред Совфеда Турчак: власти сделают все для безопасности жителей Херсона Херсон / РИА "Новости"

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Власти сделают все, чтобы обезопасить мирных жителей Херсона, заявил на заседании донецкого регионального отделения «Единой России» заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Его слова привело РИА «Новости».

«Обстановка там напряженная… Мы сделаем все, чтобы мирные жители Херсона были в безопасности», — заявил генерального совета партии «Единая Россия».

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Мирному населению Херсона и области рекомендовали покинуть правобережье Днепра, в ближайшее время там может быть зона боевых действий. Для тех, кто решит уехать с опасной территории подготовили дома отдыха на морском побережье. Планируется вывезти порядка 60 тысяч жителей, перемещение займет около недели. Врио губернатора региона Владимир Сальдо пообещал, что граждан вывезут организованно, поэтапно и бесплатно.

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Власти региона заявили, что никто не планирует сдавать ВСУ Херсонскую область. В Херсоне готовы к отражению украинских атак и началу контрнаступления, однако ждут перемещения мирных людей.