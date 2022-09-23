Кремль заявил о гордости за россиян, добровольно пришедших в военкоматы | 360°

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Кремль заявил о гордости за россиян, добровольно пришедших в военкоматы

Песков: в Кремле испытали гордость за россиян, добровольно пришедших в военкоматы

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Сотрудники Кремля восхищены россиянами, которые пришли в военкоматы еще до получения повестки о мобилизации. Об этом рассказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос, как власти относятся к таким добровольцам.

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«С восхищением. Гордимся такими людьми», — сказал Песков.

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Пресс-атташе отметил, что пока не знает подобных историй о сотрудниках администрации президента.

Указ о частичной мобилизации в России вступил в силу 21 сентября. По заявлениям властей страны, планируется призыв 300 тысяч россиян особой категории.

Представители правительства сказали, что под частичную мобилизацию подпадают признанные здоровыми мужчины, имеющие боевой опыт и являющиеся представителями востребованной военно-учетной специальности. Кроме того, комиссия военкомата должна признать их годными по здоровью.

По предварительным данным, за первые сутки военкоматы по всей стране приняли около 10 тысяч добровольно пришедших призывников. Об этом сообщил RT.

Дмитрий Песков

Частичная мобилизация в РФ

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