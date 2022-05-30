Власти Польши предложили ООН создать в Варшаве финцентр по восстановлению Украины

Финансовый центр по восстановлению Украины должен размещаться в Варшаве, сказал вице-премьер страны Яцек Сасин. Его заявление из интервью польскому радио привел ТАСС.

Созданием фонда на восстановление Украины, по словам чиновника, занимается ООН. Польские власти уже обсудили с организацией возможность его фактического размещения в столице.

«Речь идет о том, чтобы это был не только центр логистики по выполнению огромной работы по восстановлению, но чтобы это был финансовый центр», — заявил он.

Колумнист The Cradle Пепе Эскобар ранее уличил Польшу в мягкой аннексии Украины. Лидеры двух стран подписали соглашения, которые позволят польским властям усилить военно-политическое, экономическое и культурное влияние в западных областях.