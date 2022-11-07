Власти пяти областей Украины объявили воздушную тревогу | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 05:22 Власти пяти областей Украины объявили воздушную тревогу Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях Украины Unsplash

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Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.

Военнослужащие ВС России наносят точные удары по энергетической инфраструктуре и военным объектам Украины. Кроме того, они обстреливают локации, где находится скопление наемников. По данным Минобороны России, в районе Красного Лимана самолетами ВКС России были уничтожены около сотни иностранных легионеров.

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К югу от Донецка были ликвидированы две гаубицы М777 американского производства. ВСУ используют эти орудия для обстрелов жилых кварталов. При этом украинские военные не обращают внимание на гибель мирного населения.

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В Киеве скрывают потери среди украинских бойцов. По словам военнопленного, власти не хотят выплачивать семьям погибших денежные компенсации, поскольку казна пуста.