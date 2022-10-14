Власти Петербурга объяснили засады военкомов в подъездах домов | 360°

Спецоперация 14 октября 2022, 14:57 Поделиться Telegram

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Viber Власти Петербурга объяснили засады военкомов в подъездах домов Администрация Петербурга подтвердила работу военкомов в подъездах жилых домов города Соцсети

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Сотрудники военных комиссариатов в Санкт-Петербурге начали работать группами в подъездах многоквартирных домов, оповещая призывников о необходимости явиться по выданной повестке в рамках частичной мобилизации. Об этом РБК сообщили в администрации города.

Эта мера оказалась вызвана неявкой в военкомат лиц, проживающих в Калининском районе города, и уже получивших повестку лично. Теперь их оповещают повторно.

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«На первых этажах домов начали работу группы оповещения, вручающие повестку на первых этажах домов. В них входят сотрудники полиции, районной администрации и военного комиссариата», — сообщили в администрации.

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Жителей попросили отнестись к ситуации с пониманием.

Ранее пользователи социальных сетей рассказали, что в ряде подъездов ЖК города появились сотрудники военных комиссариатов, вручающие повестки лицам мужского пола.

Одна из горожанок сообщила «360», что ее соседу прямо около дверей лифта вручили повестку о явке в военкомат.

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