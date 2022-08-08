Власти освобожденной территории Запорожской области рассказали о подготовке к референдуму

Власти освобожденной от национализма Запорожской области могут ввести электронное голосование на предстоящем референдуме. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, сейчас полным ходом идет подготовка к офлайн-формату референдума. Рогов заявил, что у ВГА региона в этом направлении все получается. Также он заявил, что формат голосования будет максимально понятным. Кроме того, от экспериментов власти региона решили отказаться.

«Касаемо электронного голосования, об этом думаем сейчас, смотрим, чтобы была техническая возможность это все провести», — сказал Рогов.

Также он отметил, что территория региона, по которому пройдет референдум, будет зависеть от расположения линии боевого соприкосновения к моменту голосования. По его словам, это связано с заботой региональной ВГА о безопасности жителей и прозрачности голосования.