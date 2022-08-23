Власти Одессы вновь не приняли решение о сносе памятника Екатерине II

Власти Одессы не могут выяснить, вправе ли демонтировать памятник российской императрице Екатерине II, сообщило местное издание «Думская». Авторы материала отметили, что историко-топонимическая комиссия при администрации вновь отложила рассмотрение этого вопроса.

По словам депутата горсовета Петра Обухова, на охрану монумента в год тратят около двух миллионов гривен.

«Непонятно, имеет ли полномочия историко-топонимическая комиссия рекомендовать снимать памятник. Поэтому мы ждем заключения юридического департамента на эту тему», — заявил депутат. По его мнению, большинство членов комиссии проголосуют за то, чтобы памятник остался на своем месте.

Ранее украинцы создали две петиции. В первой они попросили снести монумент, а во второй — установить на его месте скульптуру порноактера Билли Херрингтона. Президент страны Владимир Зеленский поручил одесским властям рассмотреть оба варианта.

Во вторник, 23 августа, в Риге начали демонтаж памятника освободителям города. Территорию вокруг монумента оцепили.