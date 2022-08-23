Власти Одессы вновь не приняли решение о сносе памятника Екатерине II
Одесская историческая комиссия отложила вопрос по сносу памятника Екатерине II
Власти Одессы не могут выяснить, вправе ли демонтировать памятник российской императрице Екатерине II, сообщило местное издание «Думская». Авторы материала отметили, что историко-топонимическая комиссия при администрации вновь отложила рассмотрение этого вопроса.
По словам депутата горсовета Петра Обухова, на охрану монумента в год тратят около двух миллионов гривен.
«Непонятно, имеет ли полномочия историко-топонимическая комиссия рекомендовать снимать памятник. Поэтому мы ждем заключения юридического департамента на эту тему», — заявил депутат. По его мнению, большинство членов комиссии проголосуют за то, чтобы памятник остался на своем месте.
Ранее украинцы создали две петиции. В первой они попросили снести монумент, а во второй — установить на его месте скульптуру порноактера Билли Херрингтона. Президент страны Владимир Зеленский поручил одесским властям рассмотреть оба варианта.
Во вторник, 23 августа, в Риге начали демонтаж памятника освободителям города. Территорию вокруг монумента оцепили.