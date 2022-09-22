ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку и Каховскую ГЭС | 360°

Спецоперация 22 сентября 2022, 22:23 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку и Каховскую ГЭС ВГА Новой Каховки: ВСУ ведут обстрел города и Каховской ГЭС РИА «Новости»

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ВСУ вновь обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, под удар попала Каховская гидроэлектростанция, сообщили в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города. Работает российская система противовоздушной обороны (ПВО).

«В Новой Каховке вновь работает ПВО, восемь воздушных взрывов. Под ударом снова Каховская ГЭС», — говорится в сообщении ВГА.

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ВСУ регулярно обстреливают Новую Каховку. В конце августа в результате удара по ГЭС город остался без электричества. Гидроэлектростанция продолжает работать, персонал выходит на смену, несмотря на многократные, ежедневные ракетные удары, сообщил глава Каховского района.

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Украина продолжает попытки устроить ядерную катастрофу, обстреливая Запорожскую АЭС. ВСУ за прошедшие сутки выпустили 13 снарядов по Энергодару и территории, прилегающей к ЗАЭС. Обстрел велся с позиций в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области.

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