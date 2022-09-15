Власти Новой Каховки сообщили по попытке обстрела | 360°

Спецоперация 15 сентября 2022, 06:36 Поделиться Telegram

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Viber Власти Новой Каховки сообщили по попытке обстрела Системы ПВО сработали в Новой Каховке РИА «Новости»

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Утром 15 сентября украинские военные попытались обстрелять Новую Каховку в Херсонской области. Сработали системы ПВО, в небе произошло несколько взрывов, сообщила горадминистрация.

Обстрел начался в 05:44. В городе включили сирену и объявили воздушную тревогу, послышалось три взрыва. Спустя 21 минуту вновь сработали системы ПВО, в небе над городом зафиксировали еще шесть взрывов.

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Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают город, в том числе линии электропередач, коммуникации и объекты критической инфраструктуры. В течение дня 14 сентября воздушную тревогу в городе объявляли семь раз. В частности, в 12:56 боевики обстреляли Каховскую ГЭС.

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В Донецкой Народной Республике утром атаковали Киевский район Донецка. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, три снаряда калибром 155 миллиметров выпустили из Нетайлово в 05:30. Информации о пострадавших пока нет.

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