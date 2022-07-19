Власти Новой Каховки предупредили о прекращении судоходства по Днепру из-за обстрелов ВСУ

Удары украинских боевиков по Каховской ГЭС и корабельному шлюзу станции могут привести к полной остановке движения судов по Днепру. Как сообщило РИА «Новости», такое заявление сделал глава пресс-службы Каховской районной администрации Виктор Васильев.

Он подчеркнул, что украинская армия применяет методы террористов, чтобы уничтожить инфраструктуру района, после понимания, что под руководство Киева Новая Каховка уже не вернется.

«Точечный удар, который вчера был нанесен по Каховскому шлюзу, показывает, что руководство Украины стремится уничтожить всю ту инфраструктуру, которую оно уже не надеется вернуть обратно. Повреждение шлюза приведет к тому, что все судоходство по Днепру будет заблокировано на неизвестный срок», — заявил Васильев.

Расположенный в Херсонской области город Новая Каховка стал постоянной целью обстрелов украинскими войсками. За последнее время там взорвали склад с селитрой, разрушили несколько домов, повредили здание больницы. На минувшей неделе заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что власти обратились за помощью к России для восстановления пострадавшего от обстрела города Новая Каховка, сообщила газета «Известия».

В минувший понедельник, 18 июля, боевики обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию. Там погибли двое охранников. Кроме того, серьезные повреждения получил газопровод, через который энергоноситель поступал в Бериславский район.