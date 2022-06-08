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    08 июня 2022, 03:43

    Власти Мелитополя заявили о решении проблемы мародерства и незаконного оружия у населения

    Дарья Бунякова

    Власти Мелитополя обеспечили безопасность местных жителей, решив проблему мародерства и незаконного хранения оружия. Об этом заявила глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко.

    «Мародерство было в первые дни, когда город обстреливали вооруженные формирования Украины, тогда недобросовестные граждане пытались воспользоваться ситуацией. Но этот вопрос быстро решили», — сказала Данильченко в интервью ТАСС.

    Она добавила, что сейчас Мелитополь живет обычной мирной жизнью. Местные власти обеспечивают безопасность взрослых и детей. Те, у кого было незаконное оружие, сдали его после призыва военной комендатуры.

    «Факт наличия оружия на руках у населения уже решен — у мелитопольцев нет в нем необходимости», — пояснила глава военно-гражданской администрации.

    По ее словам, за безопасность в Мелитополе отвечают российские военные, а также Народная милиция и казачьи дружины.

    Ранее Данильченко заявила о том, что город начинает подготовку к референдуму о вхождении в состав РФ. Она подчеркнула, что будущее Мелитополя едино с Россией.