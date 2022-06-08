Власти Мелитополя вернут исторические названия улицам

Власти Мелитополя вернут городским улицам исторические названия. Об этом ТАСС рассказала глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко.

По ее словам, в последние годы ряд улиц получил названия в честь идеологов украинского нацизма. Например, улицу Пионерскую переименовали в Героев Крут, а улицу Кирова — в улицу Героев Украины.

«Конечно, мы планируем вернуть нашим улицам исторические названия, исторически справедливые, как улицу Павла Судоплатова», — заявила мэр Мелитополя.

Член главного совета военно-гражданской администрации Мелитополя Владимир Рогов заявлял, что Мелитополь фактически стал столицей освобожденной от нацизма части Запорожской области.

В ближайшее время власти подготовят референдум о вступлении региона в состав России.