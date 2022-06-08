08 июня 2022, 09:40
Власти Мелитополя сообщили об отсутствии проблем с продовольствием
Глава ВГА Мелитополя Данильченко сообщила о стабильной ситуации с продовольствием
Нынешняя ситуация с поставками продовольствия и медикаментов в Мелитополе является стабильной, необходимости закупаться впрок нет. Об этом ТАСС рассказала глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко.
«Жители города полностью уверены в завтрашнем дне, поэтому нет необходимости закупаться впрок и делать запасы», — заявила она.
Данильченко заверила, что ситуация с ценообразованием на продукты также стабилизируется.
«Местные жители знают, что в любой день могут прийти в магазин и купить себе любой продукт или лекарственный препарат», — заключила глава военно-гражданской администрации.
Накануне Данильченко заявила, что власти Запорожской области начали подготовку к проведению референдума о вступлении в состав РФ.