Власти Мелитополя сообщили об отсутствии проблем с продовольствием

Нынешняя ситуация с поставками продовольствия и медикаментов в Мелитополе является стабильной, необходимости закупаться впрок нет. Об этом ТАСС рассказала глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко.

«Жители города полностью уверены в завтрашнем дне, поэтому нет необходимости закупаться впрок и делать запасы», — заявила она.

Данильченко заверила, что ситуация с ценообразованием на продукты также стабилизируется.

«Местные жители знают, что в любой день могут прийти в магазин и купить себе любой продукт или лекарственный препарат», — заключила глава военно-гражданской администрации.

Накануне Данильченко заявила, что власти Запорожской области начали подготовку к проведению референдума о вступлении в состав РФ.