20 июня 2023, 08:38
Власти Львова подтвердили удар БПЛА по объекту критической инфраструктуры
Мэр Львова Садовой сообщил о поражении объекта критической инфраструктуры
Беспилотники утром 20 июня атаковали Львов. Пострадал объект критической инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава горадминистрации Андрей Садовой.
«Этой ночью дроны атаковали Львов и область. Есть попадание в объект критической инфраструктуры», — написал он.
Реклама
На место удара выехали пожарные, спасатели и коммунальщики. По словам главы администрации, никто не пострадал. Два трамвая из-за атаки сократили маршрут, еще один — изменил схему движения.
Воздушную тревогу во Львовской области объявили около четырех часов утра и отменили спустя два часа. «Известия» сообщили о взрывах в регионе и столице, Андрей Садовой подтвердил удары и призвал людей оставаться в укрытиях.
Взрывы услышали в Черкасской области, городе Запорожье и Киевской области. Сработала система ПВО.
Украинские войска потеряли за последнюю неделю 2,3 тысячи бойцов, из которых больше половины — на Донецком направлении. Офицер Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины лишились свыше 30 боевых бронированных машин и других видов техники.
Беспилотники
Взрывы
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама