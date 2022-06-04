Власти Луганска предложили россиянам поступать в местные вузы

Мэр Луганска Манолис Пилавов предложил отучиться в местных вузах тем россиянам, которые занимаются восстановлением города. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы приняли решение провести встречи с москвичами, которые едут сюда на восстановление, чтобы они поступали в наши вузы», — рассказал он.

Пилавов уточнил, что некоторые проекты рассчитаны на пять лет, поэтому россияне, которые над ними работают, как раз успеют получить высшее образование. Мэр пояснил, что им предлагают заочную форму обучения. Таким образом администрация региона и заключит взаимовыгодное сотрудничество, и обеспечит вузы студентами, и откроет в Луганск дорогу для россиян.

Пилавов отметил, что до 2014 года регионе было много студентов из других стран. Не только из России, но и из Китая, Африки, Индии.

«Очень ценился наш медицинский университет, здесь по 18-20 человек на место каждый год было», — рассказал мэр.

Также он заявил, что абитуриенты ЛНР «обязаны» поступать в местные вузы. В этом году в Луганске около 1,3 выпускников. 75-78% из них собираются учиться там же.