Власти ЛНР заявили о намерениях ВСУ прорвать оборону под Запорожьем и Лиманом | 360°

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14 октября 2022, 12:37

Власти ЛНР заявили о намерениях ВСУ прорвать оборону под Запорожьем и Лиманом

ТАСС: ВСУ попытаются прорвать оборону на Запорожском и Лиманском направлениях

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени могут попытаться прорвать оборону Союзных сил на Лиманском и Запорожском направлениях. Об этом заявил ТАСС представитель силовых структур Луганской Народной республики (ЛНР).

«Не исключены попытки ВСУ в ближайшие дни прорвать нашу оборону на Запорожском и Лиманском направлениях. Союзные силы в настоящее время работают авиацией и артиллерией по местам наибольшей концентрации врага на данных участках фронта», — сказал он.

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Ранее 14 октября уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова сообщила, что ЛНР и Украина обменялись пленными. По ее словам, 10 бойцов Народной милиции республики вернулись домой.

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Луганская Народная Республика вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Украинские войска, тем не менее, продолжают атаки на Донбасс.

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