Власти ЛНР уточнили число погибших под обстрелами Стаханова, Криничного и Троицкого

В течение суток 15 июня украинские войска четырежды обстреливали Стаханов, Криничное и Троицкое с применением реактивных систем залпового огня БМ-27 «Ураган». Погибли восемь человек, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Всего по жилым районам было выпущено 22 снаряда. В Стаханове погибли шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних, 14 жителей было ранено. Повреждения получили 16 многоквартирных жилых домов и два частных, а также детский сад «Колокольчик» и супермаркет «Абсолют».

В Криничном погибли двое, один человек был ранен. Снарядами разрушен дом. В Троицком пострадал один житель, он получил ранения.