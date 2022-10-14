Названы даты вероятного наступления ВСУ под Сватово | 360°

Спецоперация 14 октября 2022, 19:00 Поделиться Telegram

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Viber Названы даты вероятного наступления ВСУ под Сватово Представитель НМ ЛНР Киселев: ВСУ запланировали прорыв фронта под Сватово 18-19 октября РИА Новости

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Украинские войска могут попытаться прорваться на сватовском направлении в Луганской Народной Республике. По словам полковника Народной Милиции ЛНР Виталия Киселева, это произойдет в следующие вторник-среду.

Он отметил, что по информации, которая поступила в распоряжение МВД ЛНР, ВСУ, прорыв со стороны противника ожидается 18-19 октября, причем это возможно будут «две-три волны», сообщило РИА Новости.

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«Сначала погонят "одноразовых", следом наемники и следующие наемники. Сейчас они прощупывают наши позиции", — отметил Киселев в эфире Первого канала.

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По словам военного эксперта, в первую волну обычно идут члены территориальной обороны. Российские подразделения знают об этих планах и готовы отразить любые нападения противника.

Ранее представитель силовых структур ЛНР сообщил, что украинские боевики скоро могут попытаться прорвать оборону Союзных сил на Лиманском и Запорожском направлениях.

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