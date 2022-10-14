Названы даты вероятного наступления ВСУ под Сватово | 360°

Все новости

Мир

15 октября 2022, 21:19

Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием

Москва

15 октября 2022, 21:17

Началалась подготовка к строительству тоннеля на Южном участке МСД

Реклама

Мир

15 октября 2022, 20:54

Шансы Украины на дальнобойное оружие США назвали незначительными

Мир

15 октября 2022, 20:54

США призвали отказаться от трех ключевых союзников

Москва

15 октября 2022, 20:54

Перевозивший мобилизованных автобус попал в аварию при выезде из Москвы

Подмосковье

15 октября 2022, 20:44

Фестиваль-конкурс «Хрустальный башмачок — дети» прошел в Луховицах

Мир

15 октября 2022, 20:31

Румынию уличили в продаже электричества по завышенным ценам

Мир

15 октября 2022, 20:26

Полиция Норвегии задержала россиянина из-за управления дроном

Мир

15 октября 2022, 20:19

США предрекли резкое снижение поставок вооружения на Украину

Спецоперация

14 октября 2022, 19:00

Названы даты вероятного наступления ВСУ под Сватово

Представитель НМ ЛНР Киселев: ВСУ запланировали прорыв фронта под Сватово 18-19 октября

Читать 360tv в

Украинские войска могут попытаться прорваться на сватовском направлении в Луганской Народной Республике. По словам полковника Народной Милиции ЛНР Виталия Киселева, это произойдет в следующие вторник-среду.

Он отметил, что по информации, которая поступила в распоряжение МВД ЛНР, ВСУ, прорыв со стороны противника ожидается 18-19 октября, причем это возможно будут «две-три волны», сообщило РИА Новости.

Реклама

«Сначала погонят "одноразовых", следом наемники и следующие наемники. Сейчас они прощупывают наши позиции", — отметил Киселев в эфире Первого канала.

Реклама

По словам военного эксперта, в первую волну обычно идут члены территориальной обороны. Российские подразделения знают об этих планах и готовы отразить любые нападения противника.

Ранее представитель силовых структур ЛНР сообщил, что украинские боевики скоро могут попытаться прорвать оборону Союзных сил на Лиманском и Запорожском направлениях.

ЛНР

ВСУ

Сватово

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама